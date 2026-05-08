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Frerking: “No estamos invitados” al encuentro en Cochabamba

Klaus Frerking confirmó que los productores no fueron invitados a la cita con Rodrigo Paz; mientras tanto, Diputados sesionan hoy para intentar abrogar la Ley 1720.

Red Uno de Bolivia

08/05/2026 11:00

Cívicos y productores manifestaron su defensa de la ley 1720. Foto Red Uno

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El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, confirmó este viernes que el sector productivo no fue invitado al encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz, previsto para este viernes en la ciudad de Cochabamba.

“No estamos invitados por el momento”, respondió Frerking al ser consultado sobre la participación de los productores en la reunión que sostendrá el mandatario con autoridades electas, líderes políticos y otros sectores.

La ausencia del sector agropecuario en el encuentro se produce en medio de la polémica generada por la Ley 1720 de conversión de tierras, normativa que actualmente divide posiciones entre organizaciones sociales que exigen su abrogación y sectores productivos que defienden su vigencia.

Desde la CAO y otras instituciones vinculadas al aparato productivo sostienen que la ley beneficia a pequeños productores y brinda seguridad jurídica para el desarrollo de actividades agropecuarias.

Esta jornada la Cámara de Diputados programara para este viernes una sesión en la que se prevé analizar el proyecto de abrogación de dicha normativa.

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