Operativos en Río Seco de El Alto buscan combatir el trameaje

Guardia Municipal y autoridades de Transporte identificaron giros indebidos, contrarrutas y cobros irregulares en una de las zonas más transitadas
08/05/2026 11:07
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La Alcaldía de El Alto desplegó un operativo de control en alrededores del distribuidor de Río Seco con el objetivo de combatir el trameaje y ordenar el tránsito vehicular en este sector de alta circulación.
Desde tempranas horas de este viernes, personal de la Guardia Municipal y de la Secretaría de Transporte y Movilidad Urbana realizó controles a conductores del transporte público que incumplen rutas, realizan giros indebidos y obligan a los pasajeros a pagar más de un pasaje para llegar a destino.
“Por el tema de la feria existe mucha congestión vehicular. Hemos visto conductores que giran de manera indebida y eso genera un peligro latente para toda la población”, informó el secretario de Transporte y Movilidad Urbana de El Alto, Franco Ceballos.
Durante el operativo se evidenció que varios minibuses realizan el denominado “trameaje”, trasladando pasajeros solo por tramos cortos y retornando nuevamente hacia La Ceja, obligando a los usuarios a pagar dos pasajes para completar su recorrido.
Además, autoridades detectaron vehículos circulando en contrarruta y realizando retornos prohibidos en inmediaciones del distribuidor, situación que incrementa el riesgo de accidentes.
Control vehicular riguroso
En el lugar también se observó desorden vehicular debido a la falta de señalización, semáforos y pasos peatonales, mientras peatones debían cruzar entre minibuses, motocicletas y vehículos particulares.
La Guardia Municipal intentó controlar el tráfico y evitar incidentes, mientras representantes del transporte sindicalizado anunciaron controles y posibles decomisos de discos a conductores infractores.
“Más adelante vamos a aplicar sanciones más efectivas para evitar estas irregularidades”, advirtió Ceballos.
Vecinos del sector señalaron que el distribuidor de Río Seco se ha convertido en un nuevo punto crítico de trameaje y pidieron controles permanentes para frenar los abusos contra los usuarios y mejorar la seguridad vial en la ciudad de El Alto.
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