Operativos en Río Seco de El Alto buscan combatir el trameaje

La Alcaldía de El Alto desplegó un operativo de control en alrededores del distribuidor de Río Seco con el objetivo de combatir el trameaje y ordenar el tránsito vehicular en este sector de alta circulación.

Desde tempranas horas de este viernes, personal de la Guardia Municipal y de la Secretaría de Transporte y Movilidad Urbana realizó controles a conductores del transporte público que incumplen rutas, realizan giros indebidos y obligan a los pasajeros a pagar más de un pasaje para llegar a destino.

“Por el tema de la feria existe mucha congestión vehicular. Hemos visto conductores que giran de manera indebida y eso genera un peligro latente para toda la población”, informó el secretario de Transporte y Movilidad Urbana de El Alto, Franco Ceballos.

Durante el operativo se evidenció que varios minibuses realizan el denominado “trameaje”, trasladando pasajeros solo por tramos cortos y retornando nuevamente hacia La Ceja, obligando a los usuarios a pagar dos pasajes para completar su recorrido.

Además, autoridades detectaron vehículos circulando en contrarruta y realizando retornos prohibidos en inmediaciones del distribuidor, situación que incrementa el riesgo de accidentes.

Control vehicular riguroso

En el lugar también se observó desorden vehicular debido a la falta de señalización, semáforos y pasos peatonales, mientras peatones debían cruzar entre minibuses, motocicletas y vehículos particulares.

La Guardia Municipal intentó controlar el tráfico y evitar incidentes, mientras representantes del transporte sindicalizado anunciaron controles y posibles decomisos de discos a conductores infractores.

Foto: Secretario de Transporte y Movilidad Urbana de El Alto, Franco Ceballos. Red Uno.

“Más adelante vamos a aplicar sanciones más efectivas para evitar estas irregularidades”, advirtió Ceballos.

Vecinos del sector señalaron que el distribuidor de Río Seco se ha convertido en un nuevo punto crítico de trameaje y pidieron controles permanentes para frenar los abusos contra los usuarios y mejorar la seguridad vial en la ciudad de El Alto.

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