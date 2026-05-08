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Operativos en Río Seco de El Alto buscan combatir el trameaje

Guardia Municipal y autoridades de Transporte identificaron giros indebidos, contrarrutas y cobros irregulares en una de las zonas más transitadas

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/05/2026 11:07

Foto: Efectivos policiales activan operativo contra el trameaje en la ciudad de El Alto. Red Uno.
El Alto

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La Alcaldía de El Alto desplegó un operativo de control en alrededores del distribuidor de Río Seco con el objetivo de combatir el trameaje y ordenar el tránsito vehicular en este sector de alta circulación.

Desde tempranas horas de este viernes, personal de la Guardia Municipal y de la Secretaría de Transporte y Movilidad Urbana realizó controles a conductores del transporte público que incumplen rutas, realizan giros indebidos y obligan a los pasajeros a pagar más de un pasaje para llegar a destino.

“Por el tema de la feria existe mucha congestión vehicular. Hemos visto conductores que giran de manera indebida y eso genera un peligro latente para toda la población”, informó el secretario de Transporte y Movilidad Urbana de El Alto, Franco Ceballos.

Durante el operativo se evidenció que varios minibuses realizan el denominado “trameaje”, trasladando pasajeros solo por tramos cortos y retornando nuevamente hacia La Ceja, obligando a los usuarios a pagar dos pasajes para completar su recorrido.

Además, autoridades detectaron vehículos circulando en contrarruta y realizando retornos prohibidos en inmediaciones del distribuidor, situación que incrementa el riesgo de accidentes.

Control vehicular riguroso

En el lugar también se observó desorden vehicular debido a la falta de señalización, semáforos y pasos peatonales, mientras peatones debían cruzar entre minibuses, motocicletas y vehículos particulares.

La Guardia Municipal intentó controlar el tráfico y evitar incidentes, mientras representantes del transporte sindicalizado anunciaron controles y posibles decomisos de discos a conductores infractores.

Foto: Secretario de Transporte y Movilidad Urbana de El Alto, Franco Ceballos. Red Uno.

“Más adelante vamos a aplicar sanciones más efectivas para evitar estas irregularidades”, advirtió Ceballos.

Vecinos del sector señalaron que el distribuidor de Río Seco se ha convertido en un nuevo punto crítico de trameaje y pidieron controles permanentes para frenar los abusos contra los usuarios y mejorar la seguridad vial en la ciudad de El Alto.

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