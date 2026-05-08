¡Atención, bolivianos en el exterior! El Segip atenderá este sábado en cuatro países

La institución habilitó una jornada especial de atención este sábado en oficinas consulares de Argentina, Brasil, España y Chile, con el objetivo de facilitar trámites de identificación para ciudadanos bolivianos en el exterior.
08/05/2026 10:17
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El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó que realizará una jornada extraordinaria de atención este sábado 10 de mayo en distintas oficinas consulares habilitadas en Argentina, Brasil, España y Chile.
Según el comunicado oficial, la atención se desarrollará de 09:00 a 13:00, con el objetivo de facilitar la realización de trámites de identificación para ciudadanos bolivianos que residen en el exterior.
Las oficinas habilitadas para esta atención especial son las siguientes:
Argentina
Brasil
España
Barcelona: calle Comtal Nº 32, piso 2, oficina 2.
Madrid: zona El Viso, distrito de Chamartín, calle Aviador Lindbergh Nº 3.
Chile
El SEGIP recomendó a los usuarios asistir con anticipación y portar la documentación requerida para agilizar la atención durante esta jornada extraordinaria.
La institución señaló que este tipo de operativos busca acercar los servicios de identificación a la comunidad boliviana residente en el exterior y facilitar el acceso a trámites esenciales.
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