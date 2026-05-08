¡Atención, bolivianos en el exterior! El Segip atenderá este sábado en cuatro países

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó que realizará una jornada extraordinaria de atención este sábado 10 de mayo en distintas oficinas consulares habilitadas en Argentina, Brasil, España y Chile.

Según el comunicado oficial, la atención se desarrollará de 09:00 a 13:00, con el objetivo de facilitar la realización de trámites de identificación para ciudadanos bolivianos que residen en el exterior.

Las oficinas habilitadas para esta atención especial son las siguientes:

Argentina

La Matanza: calle José Ignacio Arrieta Nº 2756, San Justo, en predios del Viceconsulado.

Brasil

Sao Paulo: calle Coronel Artur de Godói Nº 7, barrio Vila Mariana.

España

Barcelona: calle Comtal Nº 32, piso 2, oficina 2.

Madrid: zona El Viso, distrito de Chamartín, calle Aviador Lindbergh Nº 3.

Chile

Santiago, región Metropolitana: avenida Santa María Nº 2796.

El SEGIP recomendó a los usuarios asistir con anticipación y portar la documentación requerida para agilizar la atención durante esta jornada extraordinaria.

La institución señaló que este tipo de operativos busca acercar los servicios de identificación a la comunidad boliviana residente en el exterior y facilitar el acceso a trámites esenciales.

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