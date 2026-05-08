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¡Atención, bolivianos en el exterior! El Segip atenderá este sábado en cuatro países

La institución habilitó una jornada especial de atención este sábado en oficinas consulares de Argentina, Brasil, España y Chile, con el objetivo de facilitar trámites de identificación para ciudadanos bolivianos en el exterior.

Red Uno de Bolivia

08/05/2026 10:17

SEGIP anuncia jornada extraordinaria de atención en cuatro países. Foto SEGIP.
Mundo

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El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó que realizará una jornada extraordinaria de atención este sábado 10 de mayo en distintas oficinas consulares habilitadas en Argentina, Brasil, España y Chile.

Según el comunicado oficial, la atención se desarrollará de 09:00 a 13:00, con el objetivo de facilitar la realización de trámites de identificación para ciudadanos bolivianos que residen en el exterior.

Las oficinas habilitadas para esta atención especial son las siguientes:

Argentina

  • La Matanza: calle José Ignacio Arrieta Nº 2756, San Justo, en predios del Viceconsulado.

Brasil

  • Sao Paulo: calle Coronel Artur de Godói Nº 7, barrio Vila Mariana.

España

  • Barcelona: calle Comtal Nº 32, piso 2, oficina 2.

  • Madrid: zona El Viso, distrito de Chamartín, calle Aviador Lindbergh Nº 3.

Chile

  • Santiago, región Metropolitana: avenida Santa María Nº 2796.

El SEGIP recomendó a los usuarios asistir con anticipación y portar la documentación requerida para agilizar la atención durante esta jornada extraordinaria.

La institución señaló que este tipo de operativos busca acercar los servicios de identificación a la comunidad boliviana residente en el exterior y facilitar el acceso a trámites esenciales.

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