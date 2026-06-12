TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Noticias

¿Encontró un bache? Así puede alertar a la Alcaldía cruceña desde su celular

Los ciudadanos ya pueden comunicar el estado de las vías a través de una nueva herramienta de WhatsApp.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/06/2026 11:15

Agregar Reduno en
Fotografía: Distrito Municipal 11
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con el objetivo de agilizar la atención de calles deterioradas y mejorar el mantenimiento vial en la ciudad, la Alcaldía cruceña puso en funcionamiento un chatbot de WhatsApp que permitirá a los ciudadanos reportar baches de manera rápida y sencilla.

A través de la línea 780 96 126, los vecinos podrán enviar fotografías, la ubicación exacta y las coordenadas GPS de los puntos afectados, facilitando así la identificación de los daños y la programación de los trabajos de reparación.

Desde el Gobierno municipal señalaron que esta herramienta busca fortalecer la participación ciudadana y optimizar los tiempos de respuesta ante los reportes de baches en distintos barrios de la capital cruceña.

El sistema permitirá centralizar la información enviada por los usuarios, lo que contribuirá a una mejor planificación de las labores de mantenimiento y refacción de las vías. Las autoridades invitaron a la población a utilizar este nuevo canal digital para colaborar en la mejora de la infraestructura urbana de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD