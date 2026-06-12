¿Encontró un bache? Así puede alertar a la Alcaldía cruceña desde su celular

Con el objetivo de agilizar la atención de calles deterioradas y mejorar el mantenimiento vial en la ciudad, la Alcaldía cruceña puso en funcionamiento un chatbot de WhatsApp que permitirá a los ciudadanos reportar baches de manera rápida y sencilla.

A través de la línea 780 96 126, los vecinos podrán enviar fotografías, la ubicación exacta y las coordenadas GPS de los puntos afectados, facilitando así la identificación de los daños y la programación de los trabajos de reparación.

Desde el Gobierno municipal señalaron que esta herramienta busca fortalecer la participación ciudadana y optimizar los tiempos de respuesta ante los reportes de baches en distintos barrios de la capital cruceña.

El sistema permitirá centralizar la información enviada por los usuarios, lo que contribuirá a una mejor planificación de las labores de mantenimiento y refacción de las vías. Las autoridades invitaron a la población a utilizar este nuevo canal digital para colaborar en la mejora de la infraestructura urbana de la ciudad.

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