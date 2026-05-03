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Política

¿A qué hora y dónde será la posesión del alcalde electo Manuel Saavedra? Conozca los detalles

El acto marcará el inicio de la nueva gestión municipal y ya genera expectativa por los detalles de su realización.

Juan Marcelo Gonzáles

03/05/2026 17:35

Foto: Mamen Saavedra, alcalde electo
Santa Cruz

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El vocero de la comisión de transición, Rodrigo Suárez, informó que la posesión de Manuel Saavedra como nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra se realizará este lunes en un acto abierto a toda la población.

La ceremonia está prevista para las 18:00 en el atrio del Tribunal Departamental de Justicia, aunque previamente se desarrollarán otras actividades protocolares en el marco del proceso de posesión.

“Se realizará la posesión en el Tribunal Departamental de Justicia y posteriormente las autoridades se trasladarán al Concejo Municipal para instalar la sesión correspondiente”, explicó Suárez.

El evento contará con la participación de concejales y autoridades, quienes darán paso a la designación de la directiva del Concejo y al juramento del nuevo alcalde.

Desde la comisión de transición destacaron que el acto será de acceso libre, como una señal de apertura hacia la ciudadanía y de cercanía con la población.

“Tenemos que trabajar de la mano con la gente y mantener el contacto con la ciudadanía”, señaló Suárez.

La posesión marcará el inicio de la nueva gestión municipal, que busca consolidar una administración enfocada en la transparencia, la participación y el vínculo directo con los ciudadanos.

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