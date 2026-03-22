Añez emitió su voto y afirmó que “hoy se inicia una nueva historia para Santa Cruz”

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Gary Áñez, llegó la mañana de este domingo al colegio Germán Busch para emitir su voto en el marco de las elecciones subnacionales, en medio de una jornada que calificó como “de regocijo para la democracia”.

Gary Añez, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz

Áñez expresó su satisfacción por participar en el proceso electoral y convocó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas. “Motivo a la gente a que vaya y vote, que participe con alegría y con fe”, señaló.

Además, se mostró optimista respecto a la jornada. “La verdad que convencido de que hoy será un día genial desde la perspectiva de la participación ciudadana y al final del día podremos empezar a contar la nueva historia de Santa Cruz”, señaló.

El candidato también se refirió al desarrollo de la campaña, asegurando que existieron intentos de influir en la voluntad popular; sin embargo, considera que la población ha sabido interpretar la situación. En ese sentido, manifestó su confianza en una alta participación durante la jornada.

Asimismo, recomendó a los votantes acudir temprano a los recintos electorales debido a las altas temperaturas previstas durante el día. “Tenemos un día espléndido, mientras más temprano vote la gente, menos calor va a sentir”, indicó.

En cuanto a su agenda, Áñez adelantó que acompañará a candidatos a concejales de su agrupación durante la jornada, además de asistir a sus familiares para que puedan emitir su voto. Posteriormente, señaló que aguardará los resultados en familia.

Finalmente, reiteró su llamado a vivir esta jornada en tranquilidad y con entusiasmo, destacando que el voto ciudadano definirá el rumbo de la ciudad en los próximos años.

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