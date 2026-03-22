El TED de Santa Cruz inaugura la jornada electoral destacando el valor del voto ciudadano

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inauguró oficialmente la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, dando inicio al proceso de votación en el departamento.

El presidente de la institución, Marco Monasterio, destacó la relevancia del momento para la democracia.

“Hoy no solo acudimos a las urnas, sino que reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos y el respeto a la voluntad soberana del pueblo”, afirmó.

Durante su intervención, subrayó el valor del sufragio como herramienta ciudadana. “Este día no es solamente una jornada de votación, es la expresión más genuina del derecho que tiene cada ciudadano de decidir el rumbo de su futuro”, señaló.

La autoridad también destacó el rol de quienes hacen posible el proceso electoral.

“Quiero destacar el trabajo comprometido de los funcionarios, jurados de mesa y fuerzas del orden que garantizan transparencia y seguridad”, indicó.

El acto concluyó con la declaratoria oficial de inicio de la jornada electoral, en la que miles de ciudadanos están convocados a elegir a sus autoridades subnacionales.

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