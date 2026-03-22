Centro de cómputo en Santa Cruz está listo para procesar actas electorales

El centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED) en Santa Cruz se encuentra listo para recibir y procesar las actas electorales tras la jornada de votación de este domingo 22 de marzo.

Desde el lugar, autoridades confirmaron la presencia de instituciones como la Policía y la Defensoría del Pueblo, en el marco de las medidas de control y transparencia del proceso.

“Estamos a minutos de poder dar la inauguración a este acto muy importante”, señaló la vocal Yajaira San Martín.

Cómo será el proceso de votación

La autoridad recordó que los ciudadanos deberán emitir cinco votos en esta jornada, correspondientes a distintas autoridades.

“Cinco votos son los que el ciudadano tendrá que emitir”, explicó, en referencia a cargos departamentales, municipales y regionales.

También se precisó que existen varias formas válidas de sufragio, como el voto lineal, cruzado, en blanco o nulo.

Cadena de custodia y recomendaciones

El centro de cómputo será el punto donde llegará todo el material electoral bajo una estricta cadena de custodia, para su posterior procesamiento.

Las autoridades reiteraron que los votantes deben presentar únicamente la cédula de identidad en formato físico.

Además, recomendaron consultar el recinto de votación a través de la aplicación “Yo Participo”.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a participar en una jornada considerada clave para la elección de nuevas autoridades y el fortalecimiento del proceso democrático.

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