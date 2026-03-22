Amplio despliegue policial garantiza control durante la jornada electoral en Santa Cruz

La Policía Boliviana desplegó un total de 5.473 efectivos en Santa Cruz para garantizar la seguridad durante las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo.

El comandante departamental, David Gómez, informó que todo el personal se encuentra acuartelado al 100%, cumpliendo tareas de resguardo y control en distintos puntos del departamento.

“Estamos acuartelados en un 100%, cumpliendo dos funciones fundamentales: el resguardo del material electoral y los servicios de seguridad y patrullaje”, explicó la autoridad.

Del total de efectivos, 2.647 policías están destinados exclusivamente a la custodia del material electoral, mientras que el resto realiza patrullajes y controles.

Refuerzo en zonas conflictivas

La Policía también reforzó su presencia en sectores considerados sensibles.

“Hemos desplegado personal en sectores como Puerto Suárez, Montero, San Ramón y otros, para evitar hechos que afecten esta fiesta democrática”, señaló Gómez.

Controles y restricciones vigentes

Desde la medianoche se ejecutan operativos en el marco del auto de buen gobierno, con controles de circulación y cumplimiento de normas.

“Ya tenemos vehículos retenidos que han sido conducidos a Tránsito por no contar con autorización”, indicó, precisando que hasta el momento se reportan al menos 16 motorizados retenidos.

Las autoridades recordaron que están vigentes restricciones como la prohibición de circulación vehicular sin permiso, el expendio y consumo de alcohol y la portación de armas.

Resguardo del centro de cómputo

Asimismo, cerca de 200 efectivos policiales resguardan el centro de cómputo, bajo un sistema de anillos de seguridad, con el objetivo de garantizar el procesamiento seguro del material electoral.

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