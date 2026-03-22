Santa Cruz inicia la jornada electoral con apertura gradual de mesas

La jornada electoral en el departamento de Santa Cruz comenzó con la habilitación progresiva de mesas de votación, según informaron desde la notaría electoral este domingo 22 de marzo.

“Ya hay dos mesas que han sido entregadas a los jurados electorales y estamos esperando a los demás”, indicó Alison Cámara, notaria designada.

Se prevé que todas las mesas estén habilitadas desde las 08:00, en cumplimiento del cronograma establecido por las autoridades electorales.

Cada mesa contará con alrededor de 220 votantes habilitados, por lo que se anticipa una importante afluencia de ciudadanos durante la jornada.

Recomendaciones para los votantes

Las autoridades destacaron la responsabilidad de los jurados electorales que ya se presentaron a cumplir su función.

Asimismo, reiteraron recomendaciones a la población. “Que vengan con ganas de emitir su voto en paz y dejen trabajar a los jurados”, expresó la notaria.

Recordó que el único requisito para votar es portar la cédula de identidad, incluso si está vencida hasta un año.

Desde la organización electoral se espera que el proceso se desarrolle con normalidad y sin incidentes.

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