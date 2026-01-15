Gary Añez presenta los pilares de su propuesta municipal desde el Cristo Redentor

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por la organización política Primero Santa Cruz, Gary Añez, llegó la tarde de este jueves hasta los pies del Cristo Redentor, donde explicó a la población los pilares de su programa de gobierno de cara a las elecciones subnacionales.

En contacto con los medios de comunicación, Añez señaló que su propuesta surge de un recorrido por todos los distritos de la capital cruceña, donde, según indicó, el diagnóstico coincide en que la ciudad se encuentra abandonada y que la atención de los servicios básicos es la principal demanda de la población.

“La gente nos ha dicho que Santa Cruz está abandonada y que lo urgente es atender los servicios. Por eso nuestra propuesta se basa en una gestión más cercana al vecino”, afirmó.

En ese marco, el candidato planteó la distritalización de la gestión municipal, con la transferencia de servicios a los subalcaldes para que la atención sea directa y descentralizada.

“Vamos a entregarle los servicios a los subalcaldes para que la atención sea directa. La gente ha entendido que lo urgente es atender los servicios”, explicó.

Añez agregó que su estrategia contempla la asignación de competencias, recursos económicos y gabinete distrital, para responder de manera inmediata a problemas como el bacheo de calles, la atención en salud, la seguridad ciudadana y la iluminación pública.

Mira la programación en Red Uno Play