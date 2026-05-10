Saavedra gestionó recursos inmediatos para Santa Cruz: "No podemos perder un minuto más"

En su llegada a Santa Cruz tras participar en un encuentro nacional de autoridades en el país, el alcalde Manuel Saavedra realizó un balance favorable de la reunión, destacando que el evento permitió discutir temas legislativos y de gestión económica.

“Ha sido un encuentro importante. Al final, la gran mayoría de las autoridades electas democráticamente presentes, hablando del país, hablando de las necesidades, hablando de futuro, creo que ya eso es una buena noticia”, señaló la autoridad municipal.

Uno de los ejes centrales para el municipio cruceño fue la solicitud de recursos inmediatos. El alcalde indicó que la gestión busca garantizar liquidez para evitar la paralización de obras y servicios.

“Santa Cruz no puede perder un minuto más y esa liquidez nos va a permitir seguir avanzando. Estamos consiguiendo recursos para que haya liquidez y eso es inmediato, probablemente la próxima semana”, sostuvo.

En relación a la Ley 1720, Saavedra señaló que existe apertura para que el Senado realice modificaciones y pidió que se consideren las necesidades de los pequeños productores.

“El 80% de la producción nacional viene de pequeños productores. Ellos también tienen derecho a progresar, a mejorar, a adquirir créditos”, manifestó, planteando que la norma podría ser de aplicación optativa según las regiones.

Finalmente, la autoridad municipal resaltó el carácter político del encuentro, indicando que permitió fijar una visión conjunta hacia el futuro del país y avanzar en consensos entre autoridades de diferentes regiones.

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