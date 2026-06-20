Decenas de patrullas resguardan la Terminal Metropolitana tras primeras horas del Estado de Excepción

Decenas de patrullas y vehículos oficiales de la Policía Boliviana fueron observados durante las primeras horas de este sábado en inmediaciones de la Terminal Metropolitana de El Alto, uno de los principales puntos de conexión y circulación de la ciudad.

El despliegue policial se registra luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara la declaratoria de Estado de Excepción en todo el territorio nacional, medida adoptada tras más de 50 días de conflictos y bloqueos que, según el Gobierno, provocaron severos daños económicos, sociales y humanos.

Pese a la presencia reforzada de efectivos y vehículos policiales, el tránsito vehicular se desarrolló con normalidad durante las primeras horas de la jornada, sin reportes inmediatos de incidentes en la zona.

En un mensaje dirigido al país, el mandatario explicó que la decisión fue asumida después de agotar las instancias de diálogo con los sectores movilizados. Señaló que el objetivo principal es restablecer la normalidad, garantizar la libre circulación y brindar seguridad a la población.

“La decisión más difícil fue la de dialogar antes que confrontar, de buscar acuerdos antes de recurrir a medidas excepcionales”, afirmó el jefe de Estado.

Paz sostuvo que durante los más de 50 días de conflicto se mantuvieron conversaciones permanentes con distintos sectores sociales y aseguró que gran parte de las demandas consideradas legítimas fueron atendidas mediante acuerdos.

Sin embargo, también denunció la existencia de grupos que, según su versión, impulsaron acciones destinadas a generar inestabilidad política. En ese contexto, calificó la situación como una estrategia organizada de desestabilización e incluso habló de un intento de golpe de Estado impulsado por estructuras vinculadas al narcoterrorismo.

Al justificar la medida, el presidente remarcó que el Estado de Excepción no busca restringir las actividades de la población, sino garantizar las condiciones necesarias para recuperar la normalidad en el país.

“Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad”, manifestó.

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