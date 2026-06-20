Estado de Excepción: Conozca lo que se puede y no se puede hacer según el DS 5636

A 51 días de bloqueo, el presidente Rodrigo Paz decretó Estado de Excepción en todo el territorio nacional con el fin de restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento de los productos esenciales.

El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó en exclusiva a la Red Uno todos los alcances de esta medida excepcional que tiene una vigencia de 90 días, aunque su duración dependerá de la evolución del conflicto.

¿Qué se puede hacer?

Se podrá circular libremente.

Las actividades laborales y educativas continúan normalmente.

Los mercados y negocios permanecerán abiertos.

No habrá ley seca en todo el territorio nacional.

No se implementará toque de queda, salvo en zonas consideradas de alto riesgo por razones de seguridad.

Los servicios financieros seguirán operando.

¿Qué actividades quedan prohibidas?

Los bloqueos de calles, avenidas, caminos y carreteras que impidan la libre circulación.

El porte de armas, explosivos, miguelitos y sustancias inflamables durante movilizaciones o concentraciones.

El transporte o uso de combustible en recipientes no autorizados en contextos de protesta o conflicto.

Obligar o presionar a una persona para participar en bloqueos o movilizaciones.

Impedir el tránsito de productos esenciales.

Impedir el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

Desobedecer las leyes.

Según la disposición, las personas que incumplan estas normativas serán arrestadas por el lapso de ocho horas.

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