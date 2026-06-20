Estado de Excepción: Conozca lo que se puede y no se puede hacer según el DS 5636

El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó en exclusiva a la Red Uno todos los alcances de esta medida excepcional que tiene una vigencia de 90 días.
20/06/2026 8:58
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A 51 días de bloqueo, el presidente Rodrigo Paz decretó Estado de Excepción en todo el territorio nacional con el fin de restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento de los productos esenciales.
El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó en exclusiva a la Red Uno todos los alcances de esta medida excepcional que tiene una vigencia de 90 días, aunque su duración dependerá de la evolución del conflicto.
¿Qué se puede hacer?
¿Qué actividades quedan prohibidas?
Según la disposición, las personas que incumplan estas normativas serán arrestadas por el lapso de ocho horas.
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