"Los cabecillas de este daño tienen que ser responsables": Comité Pro Santa Cruz exige justicia

Tras más de cincuenta días de conflicto y bloqueo de las principales rutas del país, el Comité Pro Santa Cruz rompió el silencio para fijar una postura frente a la reciente declaratoria de estado de excepción en el territorio nacional. El líder cívico Stello Cochamanidis lamentó profundamente el enorme costo social y financiero que dejó la medida, cuestionando abiertamente quién asumirá la culpa por la quiebra del aparato productivo y las más de 20 muertes registradas.

Un millonario impacto económico y social

En este contexto, el líder cívico evaluó los daños revelando un escenario devastador que pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de hogares en todo el país. "Los cabecillas son Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, tendrán que ser ellos los responsables de todo el daño", sentenció Cochamanidis al cuantificar la pérdida de 3 mil millones de dólares y la destrucción de 150 mil empleos.

El dictamen de la nueva normativa legal abre una ventana para el restablecimiento del orden, por lo que el civismo exige actuar sin titubeos ni contemplaciones políticas. La dirigencia cruceña remarcó que el decreto es constitucional y que la policía junto a los militares tienen la obligación de garantizar las vías expeditas.

Las autoridades locales mantienen una agenda activa para evaluar la liberación de los sectores que aún permanecen cercados por grupos movilizados. Los cívicos confirmaron contactos con la Octava División y la Gobernación, advirtiendo que, si los movilizados en San Julián no ceden, las fuerzas del orden deben intervenir esa ruta extorsiva de forma inmediata.

El llamado al Órgano Judicial

La máxima entidad cívica cerró su intervención con una advertencia directa para que no se negocie la impunidad de los presuntos delitos cometidos. "Si el gobierno en ese acuerdo que firmó con los narcoterroristas cedió sus derechos, los ciudadanos no lo vamos a hacer", concluyó Cochamanidis al exigir que los responsables paguen por el daño.

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