Gobierno remite el Estado de excepción a la Asamblea Legislativa Plurinacional

El gobierno nacional, ha remitido de forma oficial el decreto de Estado de excepción a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En este sentido, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, confirmó el envío del documento y señaló: “se ha remitido el decreto como manda la ley que regula los estados de excepción, para que se señale de manera inmediata a la convocatoria de sesión de asamblea y así se proceda a la aprobación como corresponde”.

Cumplimiento del marco legal vigente

La administración central enfatizó que este procedimiento formal se ha desarrollado en estricto apego a las normativas jurídicas y constitucionales vigentes que regulan las medidas extraordinarias. El jefe de Estado envió la documentación de respaldo completa, al respecto Santamaría indicó que “el presidente ha remitido ya la nota, adjuntando el decreto y toda la documentación necesaria, como establece la ley 1740, que regula los estados de excepción”.

En este contexto, los ministros de Gobierno y de Defensa comparecerán ante el pleno legislativo para desglosar detalladamente los componentes, restricciones y propósitos de la resolución biministerial. Las autoridades explicaron que se aclararán de forma técnica todos los campos de acción de la norma, asumiendo que el alcance de estas medidas excepcionales representa una preocupación legítima para la ciudadanía.

Agotamiento de los espacios de concertación

La promulgación de este decreto surge como una determinación de última instancia para el Gobierno, tras asegurar que la Presidencia demostró empatía y apertura política antes de inclinarse por esta vía legal. Santamaría también concluyó argumentando que se han agotado todas las vías posibles y necesarias de diálogo, por lo que ahora el futuro de la medida y su validación jurídica quedan bajo la responsabilidad del debate parlamentario.

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