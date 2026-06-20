Iglesia católica exige respeto a la Constitución ante el Estado de Excepción

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales para expresar su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el país tras 51 días de dificultades, incertidumbre y angustia generalizada. Ante la reciente declaratoria de Estado de Excepción, la institución religiosa hizo un enérgico llamado a las autoridades estatales, instituciones y ciudadanía a actuar con serenidad, responsabilidad y un profundo respeto por la dignidad de cada persona.

También indica que el desabastecimiento de productos básicos y la falta de insumos médicos han golpeado severamente a la población boliviana en las últimas semanas. Frente a este panorama, la institución religiosa recordó que “toda medida que se adopte debe estar enmarcada en el respeto a la Constitución Política del Estado, al Estado de Derecho y a los derechos humanos, que son un bien irrenunciable para todos”.

Un llamado urgente a la paz y a la cordura institucional

La cúpula eclesiástica dirigió un mensaje directo tanto a las fuerzas del orden como a los manifestantes para evitar un escalonamiento de la violencia en el territorio nacional. En el documento se exhorta explícitamente “a las fuerzas encargadas de preservar el orden público a actuar con prudencia, proporcionalidad y respeto por la vida”, pidiendo paralelamente a los sectores movilizados deponer cualquier tipo de provocación.

La Iglesia católica manifestó su total cercanía y oración con las familias afectadas por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos que paraliza las actividades cotidianas. A través de este mensaje, el clero busca acompañar espiritualmente a los enfermos y a los trabajadores que hoy viven bajo un escenario de total incertidumbre económica y social.

Esperanza y reconciliación para superar la fractura social

A pesar de la complejidad del escenario actual, la Conferencia Episcopal Boliviana transmitió un mensaje de esperanza recordando que el país ya ha superado momentos críticos en el pasado. Finalmente, la institución reafirmó su compromiso para promover la cultura del encuentro, asegurando que “el camino de la reconciliación no es signo de debilidad, sino de grandeza” para alcanzar soluciones duraderas.

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