Ministro Justiniano aclara: “No hay toque de queda nacional, pero podría aplicarse en zonas sensibles”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que en el país se registra una disminución progresiva de los puntos de bloqueo, en medio de un escenario de evaluación permanente por parte del Ejecutivo sobre la situación de orden público.

Durante un contacto con la RED UNO, la autoridad afirmó que “no hay toque de queda en este momento a nivel nacional”, aunque advirtió que no se descarta la aplicación de medidas extraordinarias en determinadas zonas consideradas sensibles, en caso de que persistan bloqueos o situaciones de posible conflictividad.

“Podría darse que, en algunas zonas sensibles donde puede imperar algún tipo de bloqueos”, señaló el ministro, al referirse a la posibilidad de aplicar restricciones focalizadas mediante resoluciones interministeriales entre las carteras de Gobierno y Defensa.

Según Justiniano, los reportes actualizados indican que los puntos de bloqueo “están disminuyendo”, lo que, a su criterio, refleja un proceso de “relajamiento” en varias regiones del país, particularmente en El Alto, donde dijo se ha observado menor presencia de movilizaciones.

El ministro explicó que algunos bloqueos han sido levantados por los propios manifestantes, mientras que otros se mantienen parcialmente con tierra o piedras, aunque sin presencia activa de personas en ciertos casos.

Asimismo, sostuvo que el objetivo del operativo estatal no es restrictivo contra la población, sino garantizar la transitabilidad y el abastecimiento. “Esto es para proteger a la gente”, afirmó, al señalar que las acciones buscan restablecer la normalidad en las carreteras.

En paralelo, el Gobierno evalúa el despliegue coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía para tareas de control y apoyo en distintos puntos del país. Justiniano indicó que las acciones serán “graduales y proporcionales”, con el fin de evitar situaciones de mayor tensión.

El ministro también subrayó que las restricciones vigentes a nivel nacional no incluyen limitaciones de horarios de circulación ni un toque de queda, aunque reiteró que podrían aplicarse medidas temporales en municipios específicos si la situación lo requiere.

Finalmente, el Ejecutivo insistió en el llamado al diálogo como vía principal para resolver los conflictos, en línea con declaraciones previas del Gobierno encabezado por Rodrigo Paz, que ha instado a la normalización de las vías y la reducción de la conflictividad social.

Mira la programación en Red Uno Play