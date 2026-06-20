Las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba rechazan Estado de Excepción

Luego de que el gobierno de Rodrigo Paz emitiera el Decreto Supremo 5636 de Estado de Excepción, los ejecutivos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba manifestaron un contundente rechazo a la medida y anunciaron la masificación de los bloqueos en el departamento de Cochabamba.

La principal determinación asumida en una reunión de emergencia señala “resistir al Estado de Excepción asumido por el gobierno”.

En este sentido, los dirigentes señalaron que masificarán los puntos de bloqueos en el trópico de Cochabamba.

Los dirigentes también se refirieron al acuerdo firmado por Mario Argollo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien fue declarado como “traidor” por respaldar al gobierno, después de 51 días de bloqueos.

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