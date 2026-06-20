“Es tiempo de unidad y decisiones firmes”: Lara convoca a sesión por el Estado de Excepción y pide trabajar en tiempo y materia

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional para analizar el Decreto Supremo N° 5636, que declara Estado de Excepción en Bolivia.

A través de un pronunciamiento difundido este sábado, la autoridad informó que la sesión fue convocada para las 23:00 horas y que se desarrollará “por tiempo y materia” hasta emitir una determinación sobre la medida adoptada por el Gobierno.

Lara señaló que la convocatoria responde a lo establecido por la Constitución Política del Estado y remarcó que el país atraviesa un momento que exige responsabilidad y compromiso de todas las autoridades.

Según explicó, la reunión se realizará de manera presencial en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa y tendrá un único punto en agenda: el análisis, debate y pronunciamiento sobre el Decreto Supremo N° 5636. La Asamblea deberá aprobar o rechazar la disposición dentro del plazo constitucional de 72 horas.

"Nos reuniremos en el Hemiciclo de manera presencial y urgente, sin excepción alguna, porque los momentos difíciles no se atienden a distancia. La democracia se ejerce dando la cara, escuchando al otro y decidiendo juntos", dice el documento.

Durante su mensaje, el vicepresidente también se dirigió a senadores y diputados, a quienes pidió actuar con responsabilidad frente a la coyuntura que atraviesa el país.

"Seamos responsables ante el pueblo. Más allá de lo que establece la ley respecto a la omisión de funciones, está el compromiso moral que asumimos cuando juramos servir a Bolivia. Hoy no es tiempo de cálculos ni de dilaciones. Es tiempo de unidad y decisiones firmes", agregó.

Asimismo, Lara hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar caer en la desinformación. Sostuvo que el Estado de Excepción es una medida extraordinaria que debe afrontar al país con unidad y aseguró que, pese a los intentos de diálogo, no fue posible alcanzar consensos debido a intereses que calificó como “mezquinos”.

Finalmente, el vicepresidente expresó su confianza en que Bolivia podrá superar la actual coyuntura mediante la unidad y el trabajo conjunto de las instituciones democráticas. “Estoy convencido de que, unidos y con fe, nuestra patria saldrá adelante”, concluyó.

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