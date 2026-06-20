Presunta fuga de gas provocó explosión en un surtidor de Santa Cruz

Una explosión en un surtidor ubicado en el segundo anillo y avenida Piraí movilizó a personal de Bomberos, YPFB y efectivos policiales, quienes llegaron hasta el lugar para atender la emergencia e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente habría sido ocasionado por una presunta fuga de gas que, al entrar en contacto con el sistema eléctrico, desencadenó la explosión dentro de uno de los ambientes del surtidor.

Foto: Red Uno

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, la explosión dejó daños materiales en parte de la infraestructura del establecimiento y generó preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona.

Tras la emergencia, los equipos de seguridad realizaron una inspección en el lugar para descartar nuevos riesgos y establecer las causas exactas del hecho.

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