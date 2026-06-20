Despliegan resguardo militar en la refinería de Palmasola en Santa Cruz

Un contingente de efectivos militares fue desplegado en la refinería de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como parte de las acciones de resguardo tras la declaración del Estado de Excepción en todo el territorio nacional.

En el lugar, el panorama se mantiene tranquilo; sin embargo, se observa una extensa fila de cisternas cargadas con combustible que aún no han podido ingresar a la planta. Estos vehículos permanecen a la espera en los accesos, mientras el control militar se mantiene en el perímetro del complejo.

La fila de cisternas se extiende desde los alrededores de la refinería hasta la avenida Santos Dumont, en su intersección con el séptimo anillo, en la zona sur de la capital cruceña, uno de los principales corredores viales que conecta con el área industrial donde se ubica el complejo energético.

En el ingreso principal a la refinería, personal de la Policía Militar cumple labores de control de acceso y seguridad, mientras continúan las tareas de resguardo en toda la zona.

El despliegue militar se realiza luego de que el presidente Rodrigo Paz declarara Estado de Excepción a nivel nacional tras 50 días de bloqueos, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el abastecimiento de productos esenciales, según informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en declaraciones a medios estatales.

Las autoridades mantienen la vigilancia en el sector y evalúan la normalización del ingreso de cisternas y la distribución de combustible en la región.

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