Después de 40 días: Camioneros varados en Sayari comienzan a circular tras operativo de desbloqueo en la ruta al occidente

Un grupo de camiones que permanecía varado en el sector de Sayari, en la carretera hacia el occidente del país, comenzó a retomar la circulación este sábado tras un operativo de desbloqueo ejecutado por efectivos policiales y militares.

El despliegue, que se extendió por más de cuatro horas, permitió alcanzar a una caravana de aproximadamente 80 camiones que estaban detenidos debido a los bloqueos instalados en la vía. Según los reportes, las tareas de intervención continúan en otros puntos donde aún quedan vehículos retenidos.

Durante el avance del operativo, un chofer relató las condiciones en las que se permitió el paso de los transportistas. “Hemos pasado con la condición de desbloquear y volver a bloquear, con esa condición nos han dejado bajar, todavía hay camiones varados”, señaló. Otro conductor expresó su alivio tras varios días de espera: “Estoy feliz, voy a ver mi familia y a mis seres queridos después de más de 40 días”, dijo.

El operativo también incluyó la revisión de la carretera en el kilómetro 57, donde fue hallado un presunto artefacto explosivo durante las labores de despeje. Este hallazgo obligó a reforzar las medidas de seguridad en la zona mientras se avanzaba con la intervención.

Las acciones forman parte del plan para restablecer la transitabilidad en la ruta Cochabamba–Oruro–La Paz y permitir el paso de transportistas afectados por los bloqueos en Sayari.

El avance del operativo se da en el marco del estado de excepción declarado por el Gobierno nacional mediante el Decreto Supremo 5636, medida adoptada para restablecer el orden, garantizar la libre circulación y atender lo que calificó como una situación de crisis provocada por los bloqueos en el país.

Mira la programación en Red Uno Play