Se instala el diálogo entre el gobernador y bloqueadores de San Julián

El gobernador Juan Pablo Velasco llegó hasta el municipio de San Julián para participar de la reunión prevista con los sectores movilizados, en el marco del conflicto que se mantiene desde hace 38 días.

La autoridad departamental arribó al lugar con el objetivo de instalar la mesa de diálogo junto a los bloqueadores, en un intento por acercar posiciones y buscar una salida que permita levantar la medida de presión.

"Lo que no queremos es que se derrame sangre, por eso venimos a dialogar", expresó Velasco antes de ingresar a la reunión.

El punto de bloqueo se mantiene instalado en una ruta estratégica que conecta al departamento de Santa Cruz con Beni y atraviesa una de las principales zonas de producción agrícola del país.

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