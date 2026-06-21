ABC rehabilita camino a Samaipata para asegurar transitabilidad por el feriado

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecutó trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el tramo hacia Samaipata, en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de garantizar la transitabilidad en una de las rutas más utilizadas por turistas y pobladores, especialmente ante la proximidad de los actos por el Año Nuevo Andino Amazónico.

Las condiciones climáticas de las últimas semanas han afectado de manera significativa la vía, principalmente por las constantes lluvias, lo que ha obligado a realizar intervenciones continuas con maquinaria pesada.

Desde la ABC informaron que los trabajos se realizan en coordinación con el municipio de Samaipata y con apoyo de equipos locales.

“Como ABC estamos realizando trabajos de manera continua, mientras las condiciones climáticas nos permiten. Estamos contando ahorita con el apoyo de una maquinaria de la alcaldía”, señaló un representante durante la inspección en el lugar.

Las autoridades resaltaron también la importancia productiva y turística de la región, por lo que se busca mantener habilitada la carretera en estas fechas de alta afluencia.

En ese contexto, se realizó una invitación a la población a visitar el municipio durante las actividades programadas por el Año Nuevo Andino Amazónico, asegurando que la vía se encuentra en mejores condiciones. “Invitamos a todos los visitantes que vengan a Samaipata, que ahora el tramo está más seguro”, afirmaron.

Por su parte, pobladores que transitan la ruta valoraron los trabajos, aunque reconocieron las dificultades previas para circular. “Está bien que estén arreglando porque el camino está muy feo y no se puede pasar mucho”, expresó uno de los usuarios.

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