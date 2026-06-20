34 puntos de bloqueo persisten en el país en medio del Estado de Excepción

Actualmente se registran 34 puntos de bloqueo en el territorio nacional, de acuerdo con el informe de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitido a las 16:45 de este sábado, en una jornada marcada por la vigencia del estado de excepción.

Las cifras reflejan una reducción en comparación con las primeras horas del día, cuando se registraba una mayor cantidad de vías interrumpidas en distintos sectores del país.

El reporte detalla que la conflictividad se concentra en cuatro departamentos. La Paz encabeza la lista con 15 bloqueos activos, distribuidos en diferentes rutas estratégicas del departamento.

En Cochabamba se contabilizan 14 puntos de protesta, ubicados principalmente en zonas del trópico y el eje central, entre ellas Ivirgarzama, Villa Tunari y San Jacinto.

En Santa Cruz, persiste un bloqueo en la región de San Julián, sobre una carretera clave que conecta con el departamento del Beni, afectando el tránsito interdepartamental.

Oruro registra los cuatro puntos restantes, con incidencias en sectores como Caracollo y Aranjuez, donde continúan las medidas de presión.

Mientras tanto, las autoridades llevan adelante un operativo de desbloqueo en diferentes regiones del país, coordinado entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

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