Oviedo destaca apoyo ciudadano al Estado de Excepción; asegura el Chapare fue tomado por Evo

El Gobierno nacional ofreció un balance optimista sobre el inicio del estado de excepción, destacando una respuesta favorable por parte de la población ante la presencia de los uniformados. "Con objetividad, han sido unas primeras horas de una amplitud en la recepción de la ciudadanía, han recibido muy bien a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas", afirmó Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno.

Las fuerzas del orden, apoyadas logísticamente por la ABC, municipios y la gobernación de La Paz, entre otros, avanzan en la liberación de vías clave como por ejemplo hacia Oruro y Desaguadero.

Al respecto, Oviedo calificó las movilizaciones previas como un "bloqueo cruel e inhumano, patrocinado con dinero del narcotráfico", enfatizando que el operativo de despeje "se hace bajo la base de no usar la violencia".

Acciones legales y plazos

La autoridad lamentó que el daño económico y social para el país haya sido muy grande, señalando directamente al Chapare como una región tomada por el líder responsable, quien según indica, se habría refugiado allí para evadir la justicia. Finalmente, el ministro recordó el marco legal vigente al señalar que, "de acuerdo a nuestra CPE, la ALP tiene 72 horas para aprobar el Decreto de Excepción y eso se desarrollará en los próximos 90 días".

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