El Gobierno declara Estado de Excepción en todo el territorio nacional

Tras 50 días de bloqueo y luego de haber firmado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción en todo el territorio nacional.

Durante una transmisión realizada en horas de la madrugada de este sábado, el Paz dio a conocer que, tras haber agotado todas las instancias de diálogo con los sectores que tenían demandas legítimas, se determinó asumir la medida excepcional.

“Buscamos la paz hasta el último momento, siempre hemos creído que la capacidad de un gobernante no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de evitarla, pero llega un momento en que el no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad; ese momento ha llegado”, manifestó el presidente.

En este sentido, afirmó que después de haber agotado toda instancia de diálogo, se determinó “declarar Estado de Excepción en todo el territorio nacional”, no con el fin de restringir la vida de la gente, sino para devolver la libertad de la gente y liberar a Bolivia.

El Estado de Excepción no se decreta para proteger al presidente ni a su gobierno; se decreta para proteger la democracia y la vida; se decreta para proteger a Bolivia"

Paz afirmó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las medidas necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.

"A quienes aún están haciendo bloqueos les digo con claridad; aún están a tiempo de desistir voluntariamente, si tienen demandas legítimas, las puertas del diálogo siempre estarán abiertas, pero los que quieran intimidar o desafiar el orden constitucional deberán asumir las consecuencias legales", manifestó el mandatario.

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