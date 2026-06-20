Todo lo que debe saber del Estado de Excepción

Luego de que el presidente Rodrigo Paz dictara Estado de Excepción en todo el territorio nacional, tras 50 días de bloqueos, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, detalló a medios estatales los principales alcances de esta medida, orientada a restablecer el orden y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

Estos son los principales aspectos de la medida:

1. Los negocios continuarán funcionando

Según explicó Justiniano, todos los negocios, mercados, emprendimientos y actividades comerciales, tanto formales como informales, podrán desarrollar sus actividades con normalidad. El objetivo de la medida es garantizar el abastecimiento y permitir la reactivación económica.

2. No habrá ley seca en todo el territorio nacional

La autoridad aclaró que no se aplicará una prohibición general para la venta o consumo de bebidas alcohólicas. Las restricciones solo podrán establecerse de manera temporal en lugares donde existan enfrentamientos, bloqueos o situaciones graves de violencia.

3. No se implementará toque de queda

El ministro indicó que la población podrá circular y reunirse durante la noche sin restricciones en la mayor parte del país. Únicamente podrán adoptarse medidas específicas en zonas consideradas de alto riesgo por razones de seguridad.

4. Los servicios financieros seguirán operando

Los bancos, agencias financieras y cajeros automáticos continuarán brindando atención. Eventuales limitaciones solo podrán aplicarse en áreas donde exista una amenaza real para la seguridad de usuarios y trabajadores.

5. Se mantienen vigentes los derechos fundamentales

Justiniano aseguró que el estado de excepción no suspende las garantías constitucionales. El debido proceso, el acceso a la información y los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado continuarán plenamente vigentes.

6. Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Boliviana

La autoridad informó que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo temporal a la Policía en tareas destinadas a recuperar el orden público, liberar vías bloqueadas y proteger a la población. Justiniano asumió la cartera de Defensa en medio de la crisis generada por los bloqueos y el desabastecimiento que afectan a varias regiones del país.

7. La medida será temporal

De acuerdo con la explicación oficial, el estado de excepción podrá extenderse hasta por 90 días, aunque su duración dependerá de la evolución del conflicto. El Gobierno prevé levantar la medida antes de ese plazo si cesan los bloqueos, disminuyen los hechos de violencia y se restablece la normalidad.

El ministro de Defensa sostuvo que Bolivia «necesita orden, diálogo y paz» para superar la actual coyuntura y reiteró que el propósito de la medida es garantizar que la población pueda trabajar, estudiar, recibir atención médica y acceder sin restricciones a alimentos, combustible, medicamentos y otros servicios esenciales.

FUENTE: ABI

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