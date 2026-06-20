Efectivos militares salen a las calles para dar cumplimiento al Estado de Excepción

Efectivos militares y la Policía Boliviana salieron a las calles para dar cumplimiento al Estado de Excepción declarado por el presidente Rodrigo Paz la madrugada de este sábado.

En una transmisión realizada junto al gabinete de ministros, Paz afirmó que la medida busca proteger a la población de los efectos de los bloqueos y preservar el acceso a servicios esenciales, manteniendo vigentes los derechos y garantías constitucionales.

Según la determinación asumida por el mandatario boliviano, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo temporal a la Policía en tareas destinadas a recuperar el orden público, liberar vías bloqueadas y proteger a la población.

La medida tendrá una duración hasta de 90 días, aunque este tiempo dependerá de la evolución del conflicto.

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