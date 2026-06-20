Extienden el Bono PEPE: Consulte fácil y rápido si ya está habilitado

Con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos habilitados puedan recibir este beneficio, el Gobierno nacional aprobó mediante decreto la ampliación del plazo para el cobro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) hasta el próximo 31 de julio. Ante esta nueva ventana de atención, las autoridades recuerdan a las familias bolivianas los canales virtuales disponibles para revisar de forma inmediata si se encuentran habilitadas en los padrones actualizados.

La decisión de extender el calendario responde a la necesidad de concluir los procesos de validación, regularización y habilitación que aún se encuentran pendientes para miles de beneficiarios en todo el país. Para evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas de la Gestora Pública, se insta a la población a utilizar las herramientas digitales de consulta previa antes de acudir a los centros financieros.

Dos métodos dinámicos para verificar su estado en las listas

El acceso al sistema se mantiene completamente centralizado y simplificado para resguardar la comodidad y seguridad de los usuarios desde cualquier móvil o computadora. El sistema informático solo requiere la introducción del número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento completa del titular para desplegar el estado de vigencia actual.

Las dos vías oficiales habilitadas para realizar esta verificación en segundos son:

Escaneo de Código QR: Al capturar con la cámara del teléfono celular el QR institucional inserto en las publicaciones oficiales, el dispositivo enlazará directamente al formulario de validación del beneficiario.

Portal Web Institucional: El procedimiento manual puede gestionarse ingresando a la dirección de internet www.gestora.bo, seleccionando el apartado interactivo correspondiente al programa PEPE.

Soporte personalizado

Para aquellos ciudadanos que presenten incidencias persistentes en sus datos o requieran asistencia guiada, la Gestora Pública mantiene activos sus canales de atención directa. La población puede recibir asesoría técnica personalizada comunicándose con los operadores mediante la línea de WhatsApp 67195524 o llamando directamente a la línea gratuita 800101070.

Flexibilidades vigentes para la atención en ventanillas

Durante todo el transcurso del mes de julio, el cobro acumulado de los montos pendientes de hasta Bs. 450 se procesará bajo estrictas condiciones de simplificación burocrática. Los bancos autorizados del sistema privado nacional adecuarán sus plataformas operativas bajo los siguientes criterios de flexibilidad ciudadana:

Cronograma libre de carnet: La asistencia a las agencias bancarias es totalmente libre cualquier día hábil, habiéndose eliminado las restricciones de orden por fecha de nacimiento o terminación numérica de la cédula.

La asistencia a las agencias bancarias es totalmente libre cualquier día hábil, habiéndose eliminado las restricciones de orden por fecha de nacimiento o terminación numérica de la cédula. Documentación simplificada: Los requisitos físicos obligatorios para autorizar la entrega del efectivo es el Carnet de Identidad original, físico y vigente del titular registrado en el sistema, además del certificado de sufragio.

Los requisitos físicos obligatorios para autorizar la entrega del efectivo es el Carnet de Identidad original, físico y vigente del titular registrado en el sistema, además del certificado de sufragio. Trámite directo y gratuito: El retiro de los fondos es personal y no demanda la presentación de fotocopias de documentos, formularios adicionales ni cobros de comisión por parte de intermediarios.

Foto: Facebook Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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