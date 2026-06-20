Extienden el Bono PEPE: Consulte fácil y rápido si ya está habilitado

Conozca los pasos requeridos para usar las plataformas virtuales de la Gestora y confirmar su estado en el sistema.
20/06/2026 14:44
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Con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos habilitados puedan recibir este beneficio, el Gobierno nacional aprobó mediante decreto la ampliación del plazo para el cobro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) hasta el próximo 31 de julio. Ante esta nueva ventana de atención, las autoridades recuerdan a las familias bolivianas los canales virtuales disponibles para revisar de forma inmediata si se encuentran habilitadas en los padrones actualizados.
La decisión de extender el calendario responde a la necesidad de concluir los procesos de validación, regularización y habilitación que aún se encuentran pendientes para miles de beneficiarios en todo el país. Para evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas de la Gestora Pública, se insta a la población a utilizar las herramientas digitales de consulta previa antes de acudir a los centros financieros.
Dos métodos dinámicos para verificar su estado en las listas
El acceso al sistema se mantiene completamente centralizado y simplificado para resguardar la comodidad y seguridad de los usuarios desde cualquier móvil o computadora. El sistema informático solo requiere la introducción del número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento completa del titular para desplegar el estado de vigencia actual.
Las dos vías oficiales habilitadas para realizar esta verificación en segundos son:
Soporte personalizado
Para aquellos ciudadanos que presenten incidencias persistentes en sus datos o requieran asistencia guiada, la Gestora Pública mantiene activos sus canales de atención directa. La población puede recibir asesoría técnica personalizada comunicándose con los operadores mediante la línea de WhatsApp 67195524 o llamando directamente a la línea gratuita 800101070.
Flexibilidades vigentes para la atención en ventanillas
Durante todo el transcurso del mes de julio, el cobro acumulado de los montos pendientes de hasta Bs. 450 se procesará bajo estrictas condiciones de simplificación burocrática. Los bancos autorizados del sistema privado nacional adecuarán sus plataformas operativas bajo los siguientes criterios de flexibilidad ciudadana:
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