Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 19 de junio en Bolivia

La cotización del dólar en Bolivia cerró la jornada de este viernes 19 de junio con tendencias opuestas entre el mercado paralelo y el oficial, reflejando fluctuaciones constantes en los diferentes indicadores financieros del país.

El comportamiento del mercado informal

De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó la tarde cotizándose en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.90 para la venta.

dolarboliviahoy.com

La divisa informal mostró una tendencia ascendente con variaciones moderadas durante las últimas horas:

Mañana (06:00): Inició el día en Bs 9,88 para la compra y Bs 9,85 para la venta.

Mediodía: Se estabilizó transitoriamente en Bs 9,87 tanto para la compra como para la venta.

Tarde: Registró su valor más alto hacia el cierre de la jornada.

Las tasas oficiales del Banco Central

En contraste con el mercado paralelo, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para esta misma jornada un valor referencial oficial notablemente menor al del día previo. El ente emisor estableció la moneda estadounidense en Bs 9,72 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

BCB

Esta cifra representa una disminución respecto al tipo de cambio registrado el jueves, cuando el BCB había posicionado la cotización referencial en Bs 9,80 para la compra y Bs 10,01 para la venta.

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