Cámara Nacional de Comercio pide plan de salvataje por crisis económica

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su preocupación por la situación económica que atraviesa el país tras 50 días de conflictos sociales y bloqueos que afectan a diferentes sectores productivos y comerciales.

El presidente de la entidad, Eduardo Olivo, señaló que las medidas de presión han generado cuantiosas pérdidas económicas para el sector privado, afectando el abastecimiento, la distribución de mercancías y el normal desarrollo de las actividades comerciales.

Foto: Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Olivo. APG.

Ante este escenario, la CNC solicitó al Gobierno la implementación de un plan de salvataje que permita mitigar los efectos económicos provocados por la prolongada paralización de carreteras y la interrupción de las cadenas logísticas.

La entidad advirtió que el comercio formal se encuentra entre los sectores más afectados debido a la reducción de ventas, el incremento de costos operativos y las dificultades para garantizar el abastecimiento de productos en distintas regiones del país.

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