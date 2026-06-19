Año Nuevo Andino sin turistas: la crisis por los bloqueos golpea a Tiwanaku

El turismo boliviano atraviesa uno de sus momentos más críticos. A casi 50 días de bloqueos en distintas carreteras del país, operadores turísticos, empresarios y autoridades locales aseguran que el sector está "en terapia intensiva", con reservas canceladas, negocios vacíos y una de sus celebraciones más importantes suspendida.

Se suspende actividades en Tiwanaku

El principal impacto se refleja en Tiwanaku, donde este año no se desarrollarán los tradicionales actos masivos por el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco 5534. Los bloqueos en la ruta La Paz-Desaguadero impiden el ingreso de visitantes nacionales y extranjeros, por lo que el municipio decidió reducir la celebración únicamente a ceremonias rituales con participación de autoridades originarias, amautas y pobladores locales.

El alcalde de Tiwanaku, Felipe Chura, lamentó que los conflictos sociales hayan obligado a suspender las actividades que durante meses fueron preparadas para recibir a miles de turistas. Explicó que el evento representa una de las fechas más importantes para la cosmovisión andina y también una de las principales fuentes de ingresos para el municipio.

Agencias turísticas brindan alternativas

Ante el cierre de los accesos, algunas agencias de turismo optaron por ofrecer alternativas como el recibimiento de los primeros rayos del sol en el cerro Chacaltaya y la Muela del Diablo. Sin embargo, reconocen que estas opciones apenas mitigan las pérdidas que deja la imposibilidad de visitar Tiwanaku, tradicional destino para celebrar el Willka Kuti.

Bloqueos "asfixian" al sector

Los empresarios atribuyen la crisis al bloqueo de rutas estratégicas como Desaguadero y Copacabana, principales puertas de ingreso para el turismo internacional. Afirman que actualmente llegan apenas dos turistas por cada diez que arribaban antes del conflicto.

La crisis también golpea al centro paceño. En las calles Sagárnaga y Linares, donde habitualmente circulan cientos de turistas extranjeros, restaurantes, tiendas de artesanías, hoteles y operadores turísticos protestaron para exigir el levantamiento inmediato de los bloqueos. Aseguran que la falta de visitantes ha provocado una drástica caída en sus ingresos, obligando incluso al despido de trabajadores y al cierre temporal de algunos negocios.

Extranjeros sin salida

Los efectos también alcanzan a los visitantes extranjeros. Un grupo de turistas ecuatorianos expresó su frustración por no poder continuar su recorrido hacia el Salar de Uyuni y otros destinos debido a la interrupción del tránsito. Además de los problemas para movilizarse, denunciaron dificultades para acceder a alimentos y pidieron a las autoridades restablecer la circulación en las carreteras.

Mientras se aproxima el feriado largo por el Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, uno de los fines de semana con mayor movimiento turístico del año, el sector teme que las pérdidas continúen incrementándose si no se restablece la transitabilidad.

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