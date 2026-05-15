Bloqueos afectan al turismo: visitantes quedaron atrapados en distintas regiones del país

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, Luis Ampuero, informó que al menos 700 turistas de distintas nacionalidades, sobre todo de Chile, Perú y Brasil, quedaron varados en diferentes regiones del país debido a los bloqueos y movilizaciones que afectan a Bolivia desde hace más de dos semanas.

Según explicó, varios visitantes enfrentaron situaciones críticas en rutas bloqueadas, sin acceso a hospedaje, alimentación o atención médica.

Ampuero indicó que incluso hubo turistas que tuvieron que ser evacuados mediante operativos coordinados por autoridades nacionales ante la imposibilidad de continuar sus recorridos.

Bolivia, el país en constante conflicto social

El representante del sector lamentó además que Bolivia vuelva a ser observada internacionalmente como un país marcado por la inestabilidad social.

Foto: Presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Luis Ampuero. Red Uno.

“El mundo entero se entera de que nuevamente Bolivia sigue en conflicto y en crisis”, afirmó.

Añadió que esta situación genera cancelaciones de viajes, suspensión de eventos internacionales y afecta la llegada de visitantes a destinos emblemáticos como el Salar de Uyuni.

Ampuero alertó de que el impacto no solo es inmediato, sino que puede prolongarse durante años debido al deterioro de la imagen del país. Esto a su vez provocaría un estigma para Bolivia; mucha gente decidiría no venir y posiblemente nunca volver.

Asimismo, señaló que embajadas extranjeras comenzaron a emitir alertas recomendando precaución o evitar viajes al país debido al clima de conflictividad.

El dirigente agregó que las pérdidas económicas para el turismo ya superan los $us 3 millones diarios y afectan a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transporte y pequeños emprendimientos familiares.

Foto: Carreteras en el departamento de La Paz continúan con bloqueos. APG.

Finalmente, pidió restablecer el libre tránsito y garantizar condiciones de seguridad para evitar un mayor daño al sector.

“El turismo necesita estabilidad y garantías. Frente al mundo estamos mostrando la imagen de un país en constante conflicto social”, concluyó.

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