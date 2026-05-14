Hoteleros alertan pérdidas millonarias y daño a la imagen turística de Bolivia

El presidente Camara Departamental de Hoteleria de Santa Cruz, Jorge Vaca, denunció que los bloqueos registrados en el país están provocando pérdidas millonarias al sector turístico y deteriorando la imagen internacional de Bolivia como destino turístico.

“Estimamos que los bloqueos están ocasionando pérdidas de alrededor de 60 millones de dólares y no estamos contando el daño a la imagen del país ni la confianza que transmitimos a los futuros turistas que tenían pensado visitar Bolivia”, señaló Vaca.

El representante del sector lamentó que las movilizaciones se produzcan en un momento clave para el turismo nacional, cuando el Salar de Uyuni se encuentra nominado como el “Destino Emergente más deseable del Mundo”.

“Bolivia no es un país amigable con el turismo, en este momento no es apetecido por el turista. Recuerde que estamos nominados con Uyuni y, con estas movilizaciones, no creo que ganemos”, afirmó.

Vaca explicó además que la recuperación económica del sector turístico tras los bloqueos puede tardar varios meses, debido a la afectación directa a hoteles, operadores turísticos y servicios vinculados.

“Las pérdidas no terminan cuando se levantan los bloqueos, porque la recuperación tarda y se acumula a las afectaciones que ya sufrimos por las protestas en las carreteras”, agregó.

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