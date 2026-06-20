CAO revela millonarias pérdidas del sector productivo tras 50 días de bloqueo

Las consecuencias acumuladas tras cincuenta jornadas consecutivas de interrupciones viales en las principales carreteras del territorio tienen consecuencias en distintos ámbitos. En este sentido, a través de sus plataformas oficiales, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expuso la gravedad de los daños financieros que asfixiaron de forma sostenida a los productores de algunos alimentos básicos.

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Pérdidas millonarias en la canasta básica

El rubro de la avicultura resultó ser el más afectado por la parálisis logística, registrando un perjuicio económico que asciende a los 1.080 millones de bolivianos. Por su parte, los productores del sector porcícola reportaron una afectación que alcanzó los 111 millones de bolivianos, evidenciando la vulnerabilidad del suministro cárnico frente a los conflictos sociales.

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La distribución de carne de res también sufrió un golpe devastador que comprometió gravemente las proyecciones financieras y comerciales del mercado interno. Este eslabón fundamental de la cadena alimentaria reportó pérdidas estimadas en 75 millones de dólares.

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Un respiro tras el acuerdo nacional

La extrema medida de presión finalmente llegó a su conclusión luego de una intensa y prolongada jornada de negociaciones entre las autoridades nacionales y la dirigencia sindical. Tras la firma del acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el Órgano Ejecutivo, se determinó el levantamiento de los puntos de bloqueo para restablecer la normalidad en el país.

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