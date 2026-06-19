¿Trabajador dependiente o independiente? Estos documentos debes presentar para acceder al programa de vivienda social

La posibilidad de comprar una casa o construir una vivienda propia es una de las principales metas de miles de familias bolivianas. Para facilitar este objetivo, las entidades financieras ofrecen el Crédito de Vivienda de Interés Social, una alternativa con tasas de interés reguladas y condiciones preferenciales.

Sin embargo, para acceder a este financiamiento es necesario cumplir una serie de requisitos relacionados con la situación personal, los ingresos y la documentación del inmueble.

Requisitos generales

Uno de los principales requisitos es que el inmueble esté destinado exclusivamente a vivienda familiar y no tenga fines comerciales. Además, el solicitante no debe ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional.

Para acreditar esta condición se debe presentar un Certificado de No Propiedad emitido por Derechos Reales.

Entre los documentos básicos que solicitan las entidades financieras se encuentran:

Fotocopia vigente de la cédula de identidad del solicitante y del cónyuge, si corresponde.

Certificado de matrimonio o certificado de soltería.

Certificado de No Propiedad a nivel nacional.

Factura reciente de un servicio básico, como agua, electricidad o gas domiciliario.

Si eres trabajador dependiente

Las personas que cuentan con una fuente laboral fija deben demostrar estabilidad laboral e ingresos regulares.

Generalmente, los bancos solicitan:

Antigüedad laboral mínima de entre seis y doce meses.

Las tres últimas boletas de pago.

Extracto o historial de aportes a la Gestora Pública.

Si eres trabajador independiente

Los trabajadores por cuenta propia también pueden acceder a este tipo de financiamiento, aunque deben respaldar sus ingresos mediante documentación adicional.

Los requisitos habituales incluyen:

Demostrar al menos un año de actividad económica continua.

Presentar respaldos de ingresos o registros de ventas.

Adjuntar los últimos formularios de impuestos correspondientes.

Documentos del inmueble

Los requisitos cambian según el destino del crédito.

Para la compra de una vivienda se requiere:

Título de propiedad.

Folio Real actualizado.

Impuestos municipales al día.

En caso de solicitar financiamiento para construcción o refacción, se debe presentar:

Presupuesto detallado de la obra.

Cronograma de ejecución.

Documentación respaldada por un arquitecto, ingeniero o constructor responsable.

Tasas de interés y capacidad de pago

El Crédito de Vivienda de Interés Social ofrece tasas reguladas que generalmente oscilan entre el 5,5% y el 6,5% anual, dependiendo de las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Además, las entidades financieras evalúan la capacidad de pago del solicitante. En la mayoría de los casos, la cuota mensual no debe superar el 40% de los ingresos demostrables.

Antes de iniciar el trámite, especialistas recomiendan consultar directamente con la entidad financiera para verificar los requisitos actualizados, conocer los límites de financiamiento vigentes y evaluar la capacidad de endeudamiento de cada familia.

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