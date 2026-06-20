Tras DS 5636, Ministerio de Hidrocarburos anuncia normalización en abastecimiento

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para informar que los procesos de producción y refinación de combustibles se desarrollan con total normalidad en el país. Esta postura surge tras la promulgación del Decreto Supremo N° 5636 de Estado de Excepción, una medida constitucional dictada ante situaciones críticas que atentan de forma directa contra la salud, la producción y el desarrollo de las actividades esenciales de la población.

En este complejo escenario, la cartera estatal subrayó que mantiene una vigilancia permanente sobre las labores operativas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y todos sus brazos logísticos. El objetivo central de este control es asegurar la continuidad, seguridad y regularidad de los servicios, abarcando desde la exploración inicial hasta la comercialización final en todo el territorio nacional.

El impacto de los bloqueos en las carreteras

A pesar de la estabilidad en las plantas, las autoridades reconocieron abiertamente que el transporte, almacenamiento y la distribución final de gas y carburantes sufrieron un fuerte impacto temporal debido a los bloqueos de carreteras registrados en diversos puntos estratégicos del país.

Ante esto, la institución aclaró que "de forma paulatina, conforme se libere el paso de las cisternas y se completen las labores de limpieza en las vías afectadas, se irá restableciendo progresivamente el normal abastecimiento".

Para finalizar, el Gobierno ratificó su compromiso con la estabilidad operativa del sector hidrocarburífero y el resguardo de los derechos de la ciudadanía. De este modo, las autoridades indican que se busca transmitir tranquilidad a los usuarios garantizando de manera oportuna un servicio que sea continuo, confiable y seguro para todos los bolivianos.

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