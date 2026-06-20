¡Aún no cobraste? Esta es tu oportunidad: Gobierno amplía el plazo para cobrar el Bono PEPE

Con el objetivo de garantizar que ningún beneficiario quede excluido del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), el Gobierno nacional decidió ampliar hasta el 31 de julio de 2026 el plazo para el cobro de este beneficio económico destinado a los sectores más vulnerables del país.

La medida fue aprobada mediante decreto y permitirá concluir los procesos de validación, regularización y habilitación que aún se encuentran pendientes para miles de beneficiarios que no pudieron acceder al pago dentro del plazo inicialmente establecido.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que la ampliación responde a la existencia de casos que requieren actualización de registros, observaciones documentales, trámites de representación y remisión de información por parte de entidades públicas. Además, se identificaron dificultades operativas derivadas de los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas regiones del país.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) fue creado para aliviar el impacto del incremento del costo de vida mediante la entrega de una transferencia monetaria extraordinaria de Bs 150 a grupos priorizados.

Entre los beneficiarios se encuentran mujeres embarazadas y niños menores de dos años que reciben el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad, estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, así como beneficiarios de la Renta Dignidad que no perciben jubilación.

Las autoridades aclararon que la ampliación del plazo no modifica los criterios de elegibilidad ni implica nuevas obligaciones financieras para el Estado. El propósito es garantizar que todas las personas que forman parte del programa y que aún se encuentran en proceso de habilitación puedan completar los requisitos y acceder al beneficio.

Los beneficiarios habilitados podrán realizar el cobro en cualquier entidad financiera del país presentando únicamente su cédula de identidad vigente.

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