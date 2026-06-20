“Bolivia necesita caminos abiertos”: Cainco reafirma su compromiso con el sector empresarial  

La institución se reafirmó su confianza en el diálogo, en la institucionalidad democrática y en la capacidad del país para transformar este momento en un punto de partida hacia la recuperación de la economía.
20/06/2026 14:06
Escuchar esta nota
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se pronunció sobre el Estado de Excepción dictado por el presidente Rodrigo Paz durante la madrugada de este sábado.
“Bolivia necesita caminos abiertos, abastecimiento garantizado y un horizonte de certidumbre para volver a producir”, señalaron en un comunicado.
En este sentido, desde la institución se reafirmó su confianza en el diálogo, en la institucionalidad democrática y en la capacidad del país para transformar este momento en un punto de partida hacia la recuperación de la economía.
Así también, dio a conocer a todos sus asociados las claves para entender la medida aplicada por el gobierno.
Mira la programación en Red Uno Play