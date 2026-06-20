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“Bolivia necesita caminos abiertos”: Cainco reafirma su compromiso con el sector empresarial  

La institución se reafirmó su confianza en el diálogo, en la institucionalidad democrática y en la capacidad del país para transformar este momento en un punto de partida hacia la recuperación de la economía.

Naira Menacho

20/06/2026 14:06

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Foto: Archivo Red Uno.
Santa Cruz

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La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se pronunció sobre el Estado de Excepción dictado por el presidente Rodrigo Paz durante la madrugada de este sábado.

“Bolivia necesita caminos abiertos, abastecimiento garantizado y un horizonte de certidumbre para volver a producir”, señalaron en un comunicado.

En este sentido, desde la institución se reafirmó su confianza en el diálogo, en la institucionalidad democrática y en la capacidad del país para transformar este momento en un punto de partida hacia la recuperación de la economía.

Así también, dio a conocer a todos sus asociados las claves para entender la medida aplicada por el gobierno.

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