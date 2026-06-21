Hallan explosivos y detienen a extranjero con dinero durante desbloqueo en Cochabamba

Durante un operativo de despeje de vías en el departamento de Cochabamba, se encontraron artefactos explosivos en la ruta que conecta esta región con el occidente del país, según informó Wilson Flores, comandante regional Valle Bajo.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar también se procedió al arresto de una persona de nacionalidad extranjera, quien estaba en posesión de dinero en efectivo en diferentes cortes y no pudo justificar su procedencia.

“En este trayecto hemos recibido hostigamiento por dinamita, por personas malintencionadas que se han dado a la fuga, pero hemos tenido un aprehendido extranjero posiblemente, quien estaba en posesión de dinero en diferentes cortes y obviamente separados para varias personas”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, personal de Bomberos identificó y neutralizó dos artefactos explosivos tipo “cazabobos” de mecha lenta, que habrían sido instalados en la plataforma vial.

“Han armado en la plataforma de la vía dos cazabobos que hemos identificado con mecha lenta, eran cazabobos prácticamente eléctricos, que al menor toque obviamente explosionaba y iba a hacer daño a la integridad de los funcionarios policiales”, indicó el reporte técnico.

Las labores de despeje y control en la zona continuarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de garantizar la libre transitabilidad en esta ruta estratégica hacia el occidente del país.

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