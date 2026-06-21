Gobernación y sectores movilizados avanzan en diálogo por San Julián

En medio de una coyuntura marcada por tensión, bloqueos y el Estado de Excepción vigente en el país, San Julián abrió una nueva oportunidad al diálogo.

Una comisión de la Gobernación de Santa Cruz, encabezada por el gobernador Juan Pablo Velasco, sostuvo este sábado una reunión con representantes de los sectores movilizados del municipio, donde se instaló una mesa de trabajo para tratar un pliego petitorio compuesto por 16 demandas.

El encuentro reunió también al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel David Gómez, y al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, Ernesto Farfán.

La reunión se desarrolló en la sede de la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, con la participación de representantes de las 10 centrales afiliadas a esta organización.

16 demandas en debate

El pliego petitorio incluye temas vinculados a infraestructura caminera, tierras, servicios básicos, salud, educación, seguridad ciudadana, límites municipales y abastecimiento de combustibles.

Entre los puntos más sensibles se encuentra la exigencia de liberación inmediata de las personas aprehendidas durante el conflicto.

También se abordó el avance del proyecto carretero San Julián–Brecha Casarabe, de 57 kilómetros, que ya cuenta con diseño final concluido y una ejecución estimada de un año, con plazo proyectado hasta junio de 2027.

La Gobernación informó que existen Bs 22 millones disponibles para iniciar los primeros trabajos en las próximas tres semanas, comenzando con los primeros 10 kilómetros del tramo. Sin embargo, los sectores movilizados exigen un decreto que garantice el financiamiento total, un cronograma oficial y una reunión técnica que respalde los compromisos asumidos.

Caminos, agua, luz y seguridad

Además del proyecto carretero principal, los sectores demandan ripiado y mantenimiento de caminos, apertura de cañadas, proyectos de electrificación, perforación de pozos de agua, mejoras en salud y educación, atención a conflictos de tierras y límites municipales.

Otro de los pedidos centrales es el retorno de la presencia policial al municipio y la regularización del abastecimiento de diésel y gasolina, en medio de una crisis que ha golpeado tanto a productores como a transportistas y familias de la zona.

Asimismo, se acordó que proyectos como el reencauzamiento del río Grande serán evaluados junto al SEARPI y otras instancias técnicas.

Reunión técnica el 26 de junio

Las partes acordaron instalar una reunión técnica en Santa Cruz de la Sierra el viernes 26 de junio, con el objetivo de dar seguimiento a los principales proyectos, revisar avances y definir mecanismos de financiamiento.

El gobernador Juan Pablo Velasco remarcó que el objetivo es agotar la vía del diálogo y evitar una intervención que pueda derivar en hechos de violencia.

“Lo que no queremos es que se derrame sangre, por eso venimos a dialogar. El objetivo es que no sea necesaria la fuerza”, expresó la autoridad departamental.

En un escenario nacional cargado de incertidumbre, San Julián se convierte en uno de los puntos clave para medir si el diálogo todavía puede abrir camino frente al conflicto.

Por ahora, las demandas están sobre la mesa, los compromisos deberán pasar a revisión técnica y la expectativa se concentra en si esta nueva negociación logrará acercar una solución real para levantar la presión en uno de los municipios más golpeados por los bloqueos.

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