Pasadas las 23:00 de este sábado 20 de junio, se instaló la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tratar el decreto de Estado de Excepción remitido por el Órgano Ejecutivo.

La sesión fue instalada con el quórum reglamentario en el hemiciclo del Legislativo, en medio de una jornada marcada por expectativa política y atención nacional debido al alcance de la medida que será considerada por senadores y diputados.

La convocatoria fue emitida por el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, quien citó a los legisladores para el tratamiento, consideración y pronunciamiento sobre la declaratoria de Estado de Excepción.

El orden del día establece la “consideración, tratamiento y pronunciamiento sobre la declaratoria de Estado de Excepción, dispuesta por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo Nro. 5636, de fecha 20 de junio de 2026”.

La instalación de la octava sesión ordinaria se produce en un contexto de alta tensión nacional, por lo que la convocatoria incluyó una disposición especial que establece la asistencia obligatoria y presencial de todos los senadores y diputados.

“En atención a la extrema gravedad de la coyuntura nacional y al carácter excepcional de la medida que debe ser considerada, se dispone que la presente sesión se realizará de manera presencial y con asistencia obligatoria, sin excepción”, señala el documento.

Desde la Presidencia de la ALP también se pidió a los legisladores realizar todos los esfuerzos necesarios para asistir a la sesión, debido a la importancia del tratamiento de la medida.

La Asamblea Legislativa Plurinacional inicia así una sesión clave, en la que deberá asumir una posición institucional frente al decreto de Estado de Excepción enviado por el Gobierno nacional.

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