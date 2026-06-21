Movilizados y autoridades firman acuerdo para levantar bloqueos en San Julián

San Julián dio un paso clave en medio de la crisis. Después de una extensa mesa de diálogo, autoridades departamentales, nacionales y representantes de los sectores movilizados lograron firmar un acuerdo sobre los 20 puntos del pliego petitorio presentado finalmente por las bases.

El encuentro fue encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, junto a autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras, la Policía y representantes del sector intercultural de San Julián.

El acuerdo incorpora demandas relacionadas con infraestructura vial, electrificación, agua, salud, educación, tierras, límites municipales, seguridad ciudadana y abastecimiento de combustibles, consideradas prioritarias por los sectores movilizados.

Uno de los puntos centrales del pliego está vinculado al avance del proyecto carretero San Julián–Brecha Casarabe, de 57 kilómetros. Según la Gobernación, existe un financiamiento inicial de Bs 22 millones para comenzar obras en los primeros 10 kilómetros, mientras se gestionan recursos adicionales para completar el tramo.

Los movilizados también solicitaron un cronograma oficial, respaldo técnico y garantías para la continuidad del financiamiento, con el objetivo de evitar que los compromisos queden solo en anuncios.

El documento firmado también contempla pedidos de ripiado y mantenimiento de caminos, apertura de cañadas, proyectos de electrificación, perforación de pozos de agua, atención a conflictos de tierras, mejoras en salud y educación, además del retorno policial al municipio.

Otro de los temas incluidos en el acuerdo es la regularización del abastecimiento de diésel y gasolina, una demanda urgente para productores, transportistas y familias que dependen del movimiento económico diario.

Como parte del seguimiento, las partes acordaron instalar una reunión técnica en Santa Cruz de la Sierra el viernes 26 de junio, donde se revisarán los avances de los proyectos, los mecanismos de financiamiento y la ruta de cumplimiento de los compromisos asumidos.

El gobernador Juan Pablo Velasco destacó que el diálogo fue priorizado para evitar nuevos hechos de confrontación.

La reunión se desarrolló en la sede de la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, con la participación de representantes de las centrales afiliadas a esta organización.

Con la firma del acuerdo, San Julián abre una nueva etapa de seguimiento y cumplimiento. El desafío ahora será que los 20 puntos acordados se traduzcan en acciones concretas para devolver tranquilidad, transitabilidad y respuestas reales a la población.

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