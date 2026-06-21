La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional avanza con el tratamiento del decreto de Estado de Excepción enviado por el Gobierno nacional, en medio de una jornada marcada por expectativa política y atención ciudadana.

Durante la sesión, se realizó la lectura de la norma remitida por el Órgano Ejecutivo, en la que se detallan los pormenores de las acciones que podrían asumirse en el marco de esta medida excepcional.

Luego de la lectura del documento, la Presidencia de la Asamblea dio paso a la participación de los asambleístas, quienes comenzaron a fijar posición respecto al contenido del decreto.

Cada legislador cuenta con un plazo de 15 minutos para intervenir, expresar su criterio y plantear observaciones sobre la norma puesta a consideración del pleno legislativo.

El debate se desarrolla en un contexto de alta tensión nacional, debido a los conflictos sociales y bloqueos registrados en diferentes puntos del país durante las últimas semanas.

La sesión continúa con la intervención de senadores y diputados, mientras se espera que, una vez concluido el debate, la Asamblea Legislativa defina su posición respecto al decreto de Estado de Excepción.

El tratamiento de esta norma es considerado uno de los puntos más sensibles de la agenda legislativa, debido a sus implicancias políticas, institucionales y sociales.

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