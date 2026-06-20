Velasco respalda el Estado de Excepción y pide que los desbloqueos se realicen de forma pacífica

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, respaldó la declaración del Estado de Excepción dispuesta por el Gobierno nacional y afirmó que se trata de una medida necesaria ante las consecuencias que han dejado los bloqueos en distintas regiones del país.

Señaló que la decisión llega después de semanas marcadas por pérdidas económicas, dificultades para la población y hechos de violencia.

"Era una medida necesaria después de 50 días de mucho sufrimiento, de un destrozo de la economía irreparable este año, de muertes y de muchas personas que están sufriendo, sobre todo en el departamento de La Paz", sostuvo.

Velasco también instó al vicepresidente Edmand Lara a convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar la medida dentro de los plazos establecidos. Asimismo, expresó su deseo de que las acciones para liberar las carreteras se desarrollen sin enfrentamientos.

"Esperemos que los desbloqueos sean pacíficos y que no haya confrontación. Los bolivianos, los cruceños queremos vivir en paz, queremos trabajar y desarrollar nuestro proyecto de vida", afirmó.

La autoridad evitó ingresar en el debate sobre si la medida fue adoptada de manera tardía o anticipada y enfatizó que la prioridad debe ser evitar nuevos hechos de violencia. "Lo que sí esperamos es que no se derrame sangre, que no se pierdan vidas y que, si hay desbloqueos, puedan realizarse de forma pacífica", manifestó.

En ese sentido, anunció que la Gobernación busca privilegiar el diálogo para resolver los conflictos. Indicó que mantiene contacto permanente con dirigentes de San Julián y de la Federación Norte para evitar intervenciones que puedan derivar en enfrentamientos.

"Primero voy a ir yo a tratar de dialogar y firmar acuerdos para levantar pacíficamente los bloqueos. Eso es lo que estamos coordinando con el Comandante Departamental de la Policía desde las seis de la mañana", señaló.

Las declaraciones de Velasco se producen luego de que el Gobierno de Rodrigo Paz declarara Estado de Excepción y en la antesala de una reunión prevista para este domingo entre autoridades departamentales y representantes de los sectores que mantienen los bloqueos en San Julián.

Pese a la nueva medida gubernamental, el punto de bloqueo instalado en ese municipio continúa activo y este sábado cumple 38 días de vigencia. Sin embargo, las autoridades confirmaron acercamientos entre la Gobernación y los movilizados para abrir una mesa de diálogo en Cuatro Cañadas con el objetivo de buscar una solución pacífica al conflicto.

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