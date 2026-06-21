Diputado Brañez arremete contra Callisaya, Loza y Morales por los bloqueos

Durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el diputado Diego Andrés Brañez, de APB Súmate, lanzó un duro discurso contra el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, y el expresidente Evo Morales, a quienes cuestionó por su actuación durante los más de 50 días de bloqueos registrados en el país.

La intervención se dio en el marco del debate legislativo sobre el Estado de Excepción, medida asumida por el Gobierno nacional en medio de una crisis marcada por bloqueos, desabastecimiento, afectación económica y tensión social. Medios internacionales reportaron que el decreto fue justificado por el Ejecutivo ante la alteración del orden público, económico y social tras semanas de protestas y bloqueos.

Brañez afirmó que, tras 51 días de conflicto, el país sufrió pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de muertes atribuidas a la crisis generada por los bloqueos.

El diputado cuestionó especialmente al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a quien acusó de no haberse pronunciado oportunamente por las familias afectadas y por las víctimas de la crisis.

“Defensor del Pueblo, señor Callisaya, yo le emplazo a usted en un periodo de 72 horas para que se pronuncie por los muertos que han acarreado los bloqueadores, por todas aquellas familias que han sufrido y por la economía de nuestro país”, manifestó el legislador.

Brañez también pidió que Callisaya brinde un informe ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y ante la población boliviana, señalando que su primera reacción pública fue cuestionar la constitucionalidad del Estado de Excepción.

En otro tramo de su intervención, el diputado apuntó contra el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, a quien acusó de utilizar la institucionalidad pública para favorecer las movilizaciones y de no defender los intereses del departamento.

“Señor Loza, le estoy hablando a usted. Usted no está a favor de los cochabambinos”, señaló Brañez durante su intervención.

El legislador también vinculó políticamente a Loza con Evo Morales y acusó al expresidente de impulsar un proceso de desestabilización en el país. En ese contexto, recordó el Estado de Sitio declarado en Pando en 2008 y cuestionó que Morales ahora invoque la defensa de los derechos humanos.

"Y se lo digo, señor Morales, como usted solía decir, y lo repito, y para que usted entienda lo que usted repetía. La justicia tarda, pero llega", afirmó.

El discurso de Brañez se produjo en una sesión marcada por fuertes posiciones políticas en torno al Estado de Excepción, aprobado para enfrentar los bloqueos y restablecer la transitabilidad en el país. El Decreto Supremo 5636 contempla restricciones extraordinarias, entre ellas la prohibición de bloqueos de carreteras, el porte de armas y objetos usados en protestas violentas, además de facultades para resguardar infraestructura estratégica.

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