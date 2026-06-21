Velasco tras acuerdo en San Julián: “Hemos evitado una confrontación entre bolivianos”

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó como “muy importante” el acuerdo alcanzado en San Julián, luego de una jornada de diálogo con sectores movilizados, autoridades nacionales, la ABC y la Policía.

La autoridad departamental destacó que el principal resultado fue evitar una nueva confrontación entre bolivianos y lograr el levantamiento de los bloqueos en el municipio.

“Fue muy importante. Hemos evitado que haya confrontación entre bolivianos”, expresó Velasco tras la firma del acuerdo.

Según explicó, la prioridad de la jornada fue llegar hasta el lugar con autoridades y representantes institucionales para abrir una vía de solución pacífica al conflicto.

“Hemos venido con el comandante de la Policía, con instituciones de la ABC, con el ministro Pérez y con secretarios. Hemos firmado un acuerdo con la Central Norte, que era la central más radical que mantenía los bloqueos. Hemos conseguido firmar el acuerdo y que se levanten los bloqueos inmediatamente en San Julián”, señaló.

Velasco indicó que, tras la firma del documento, corresponde que la maquinaria de la ABC ingrese al sector para retirar los promontorios de tierra y habilitar completamente la transitabilidad.

“Seguramente ya podrá venir la maquinaria del ABC también a levantar esto. Lo más importante es que esto lo conseguimos con diálogo, lo conseguimos con trabajo”, afirmó.

El gobernador recordó los hechos de violencia registrados anteriormente en San Julián y aseguró que su gestión buscó evitar que se repita un escenario de enfrentamientos entre bloqueadores y efectivos policiales.

“No podía permitir que pase lo que pasó hace dos sábados acá, que se derrame sangre entre bolivianos, bloqueadores heridos, policías heridos, que siguen internados”, manifestó.

La autoridad sostuvo que, a partir del diálogo, se continuará trabajando por el departamento de Santa Cruz y por el municipio de San Julián.

Entre los principales compromisos asumidos, Velasco destacó el proyecto carretero Brecha Casarabe, al que calificó como uno de los puntos más importantes del acuerdo.

“El más importante es la Brecha Casarabe. Eso ya está asegurado y vamos a empezar el periodo de licitación”, sostuvo.

También remarcó que este proyecto cuenta con diseño final, lo que permitirá avanzar en los procedimientos correspondientes para su ejecución.

Además, el gobernador anunció un programa orientado a la perforación de pozos de agua, con apoyo de cooperación internacional, debido a la falta de acceso a este servicio básico en gran parte del área rural cruceña.

“Lo más importante que necesita un servicio básico es el agua. Tenemos más del 65% del área rural que no tiene acceso a agua”, afirmó.

Velasco reiteró que el acuerdo representa un avance significativo porque permitió evitar la violencia, abrir paso al desbloqueo y encaminar soluciones concretas para las demandas del municipio.

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