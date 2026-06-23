Desde la OEA, presidente de Panamá expresa su respaldo a Rodrigo Paz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz durante la inauguración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde advirtió sobre la crisis política que atraviesa Bolivia ante amenazas de sectores radicales y del crimen organizado.

Durante su intervención, el mandatario panameño afirmó que Bolivia enfrenta una situación compleja marcada por intentos de desestabilización y manifestó su solidaridad con la administración boliviana en medio del conflicto social que derivó en bloqueos de carreteras, enfrentamientos y la reciente declaración del estado de excepción.

Propone una misión de la OEA para Bolivia

Mulino reveló que respaldó ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la conformación de una comisión integrada por cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública de la región para que viaje a Bolivia en el corto plazo.

Según explicó, la misión tendría el objetivo de brindar apoyo institucional al Gobierno boliviano y colaborar en la búsqueda de soluciones a la crisis que afecta al país.

"El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización", sostuvo el mandatario panameño, quien condenó "cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos".

Respaldo al estado de excepción

El mandatario también expresó su apoyo a la decisión asumida por Rodrigo Paz de declarar el estado de excepción para enfrentar los bloqueos y restablecer la circulación en las carreteras del país.

“Yo respaldo al presidente Paz al convocar un estado de excepción”, remarcó.

La medida fue implementada el pasado sábado con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de recuperar la transitabilidad en distintas regiones afectadas por más de un mes y medio de conflictos.

Nicaragua, Cuba y Venezuela también estuvieron en la agenda

En su intervención ante los países miembros de la OEA, Mulino también se refirió a la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Sobre Nicaragua, denunció un deterioro del respeto a los derechos humanos y cuestionó la persecución de opositores, el cierre de espacios cívicos y el exilio de miles de ciudadanos.

Respecto a Cuba, expresó su deseo de que la isla encuentre el camino hacia una democracia plena, mientras que sobre Venezuela pidió una pronta transición democrática con elecciones libres y transparentes.

Las declaraciones del mandatario panameño se producen en un contexto de creciente atención internacional sobre la situación boliviana, tras semanas de bloqueos y movilizaciones que provocaron millonarias pérdidas económicas y afectaciones al abastecimiento en distintas regiones del país.

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